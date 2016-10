FIS-Präsident glaubt an lange Sperre für Langlauf-Star Johaug

erschienen am 22.10.2016



Norwegens Ski-Langlauf-Star Therese Johaug droht womöglich eine mehrjährige Sperre. "Normalerweise, wenn sie schuldig ist, ist es klar, dass sie für vier Jahre gesperrt werden muss. Da gibt es keinen Zweifel", sagte Gian Franco Kasper, Präsident des Ski-Weltverbandes FIS, der norwegischen Tageszeitung Dagbladet: "Es ist auch klar, dass sie Einspruch einlegen und die Strafe auf zweieinhalb bis drei Jahre drücken kann, aber das sind reine Spekulationen."

Die siebenfache Weltmeisterin Johaug war am 16. September positiv auf das verbotene androgene Steroid Clostebol getestet und vorläufig bis Mitte Dezember gesperrt worden. Grund für die positive A-Probe, deren Befund in der B-Probe bestätigt wurde, ist nach Angaben des Skiverbandes eine Sonnencreme gewesen, die Johaug während eines Trainingslagers Anfang September in Italien zur Behandlung eines Sonnenbrands auf der Lippe erhalten hatte.

Der Mannschaftsarzt Fredrik S. Bendiksen habe Weltcup-Gesamtsiegerin Johaug die Creme gegeben. Dass diese das auf der Verbotsliste der Welt-Antidoping-Agentur WADA stehende Clostebol enthält, sei ihm nicht bekannt gewesen, beteuerte Bendiksen, der inzwischen zurückgetreten ist.