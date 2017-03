FSV Frankfurt bestellt neues Präsidium

erschienen am 30.03.2017



Fußball-Drittligist FSV Frankfurt hat ein neues Präsidium berufen. Michael Görner als Präsident und Stephan Siegler als Stellvertreter sollen den kriselnden Verein aus dem sportlichen Tal führen. Das bisherige Präsidium mit Präsident Julius Rosenthal und seinen Stellvertretern Ludwig von Natzmer, Wolfgang Kurka und Walter Schimmel hatte zuvor seinen Rücktritt angekündigt.

Der ebenfalls abgetretene Geschäftsführer Clemens Krüger soll schnellstmöglich beerbt werden. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung für die Neuwahlen des Präsidiums ist in Vorbereitung.

In der 3. Liga belegt Frankfurt Abstiegsrang 18 und hat vier Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. In der vergangenen Saison war der FSV erst aus der zweiten Liga in die Drittklassigkeit abgestiegen.