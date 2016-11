FSV Zwickau 0:1 - war's das schon?

Der Fußball-Drittligist verliert das Sechs-Punkte-Spiel gegen Preußen Münster. Mannschaft und Trainer glauben nach der neunten Saisonniederlage an die sportliche Wende.

Von Thomas Prenzel

erschienen am 27.11.2016



Zwickau. Dreimal selbst nur die Latte getroffen, hochkarätige Torchancen, die für zwei Spiele gereicht hätten, ausgelassen. Und beim spielentscheidenden Foulelfmeter flutscht FSV-Torhüter Johannes Brinkies der Ball unter dem Körper zum Gegentreffer ins Netz: Für Zwickau kam es beim 0:1 im Kellerduell gegen Preußen Münster knüppeldick: Nach der neunten Saisonniederlage herrschte pures Entsetzen im mit 4311 Zuschauern nur zur Hälfte gefüllten Stadion. "Wer das Tor nicht trifft, steigt ab", schimpfte ein Fan beim Abgang aus den Katakomben. Das grausame Ergebnis nach erneut kämpferisch guter Leistung deutet auf eine unruhige Vorweihnachtszeit beim Aufsteiger hin: "Das muss ich erst mal sacken lassen. Es ist schwierig, jetzt etwas Schlaues zu sagen. Extrem bitter: unsere mangelhafte Chancenverwertung und auch der Elfmeter haben uns das Genick gebrochen", bemerkte Toni Wachsmuth.

Der Kapitän, der kommenden Samstag im nächsten Kellerduell gegen den SC Paderborn nach der fünften Gelben Karte gesperrt ist, übte Selbstkritik. An den beiden Gegentreffern in Köln war der Verteidiger bereits beteiligt. Die entscheidende Szene gegen Münster schilderte der 30-Jährige im Nachgang so: "Wir hatten bereits vorher keinen Zugriff auf den Ball. Zum Schluss kommt es zum Zweikampf. Vor dem Kontakt mit dem Gegenspieler habe ich den Ball leicht berührt", wollte sich Wachsmuth nicht festlegen, ob der Pfiff von Florian Kornblum aus dem bayerischen Chieming gerechtfertigt war: "Wenn es ein Elfer war, dann tut es mir für die Mannschaft leid."

Den gleichen Halbsatz hatte Marcel Bär neun Tage zuvor im Südstadion zu Köln geäußert, als er in der Schlussphase gute Torchancen versiebte und der mögliche Punktgewinn ausblieb. Und das Gleiche passierte am Sonntag wieder. Dabei mischte aber nicht nur der 24-jährige Stürmer fleißig mit. Patrick Göbel (35.) per Freistoß, Jonas Nietfeld (72.) per Kopf und Bär schon zuvor scheiterten allesamt am Aluminium. Hinzu kamen 100-prozentige Möglichkeiten des eingewechselten Marc-Philipp Zimmermann (75.), durch Mike Könnecke bereits kurz nach Anpfiff und in der Schlussphase erneut durch Marcel Bär im Doppelpack. Total enttäuscht lag er nach Abpfiff auf dem Rasen und wäre am liebsten darin versunken. Beim bisher einzigen Heimsieg der schlechtesten Heimmannschaft der 3. Liga, dem 4:0-Triumph gegen Regensburg, hatte der in Gifhorn geborene Profi drei Buden gemacht. Doch nun jagt Bär vergeblich dem Torerfolg hinterher. Alles nur Pech? "Unvermögen ist es nicht. Wir haben es schon bewiesen, dass wir es können. Wir dürfen jetzt nur nicht auf die Tabelle schauen, müssen jetzt aber endlich anfangen zu punkten", erklärte Ronny König.

Die Frage ist, wie? - wenn keiner knipst, die Effizienz fehlt und ein Gegentor - wie auch immer - meist irgendwie fällt. Fünf Punkte Rückstand sind es zum rettenden Ufer bereits. Schon vor diesem Kellerduell ging die prekäre Lage mental nicht spurlos an den Mannen von Torsten Ziegner vorbei: "In der ersten Halbzeit hat man den Jungs angemerkt, dass extrem viel auf dem Spiel stand und steht. Da waren wir zu ängstlich", schätzte der Coach ein. Zuviel Angst vor Fehlern - dieses lähmende Gedankengut verbannten die FSV-Akteure zwar in der zweiten Halbzeit aus ihren Köpfen. Zum Tor reichte es aufgrund der mangelhaften Chancenverwertung und der zu harmlosen Standards insbesondere in Halbzeit eins dennoch nicht.

Dabei hat Torsten Ziegner im Saisonverlauf einiges probiert: Dreierkette, Viererkette, frühes oder weniger frühes Pressing, Spiel mit einem oder wie am Sonntag mit zwei Stürmern - der Ertrag reicht aktuell nicht aus. Trainer und Spieler sind dennoch vom möglichen Klassenerhalt, vom eingeschlagenen Weg überzeugt. Das ist positiv nach den sportlichen Leiden. Auch wenn es nach einer Durchhalteparole klang, sagte Ziegner einen wichtigen Satz: "Wir dürfen den Glauben an uns nicht verlieren." Nur so lässt sich das Glück zwingen. Frag nach bei Münster.