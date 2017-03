FSV Zwickau: Torsten Ziegner erhält Fußball-Lehrer-Lizenz

erschienen am 21.03.2017



Zwickau. Torsten Ziegner, Trainer des Drittligisten FSV Zwickau, hat seine Fußball-Lehrer-Ausbildung an der Hennes-Weisweiler-Akademie in Hennef bei Köln erfolgreich abgeschlossen. Auf einem Festakt in Gravenbruch erhielten 24 Absolventen des zehnmonatigen Kurses am Montag ihre Fußball-Lehrer-Lizenz, die gleichbedeutend mit der UEFA-Pro-Lizenz ist.

Weil Torsten Ziegner zur gleichen Zeit sein Team im Heimspiel gegen Hansa Rostock (2:2) betreute, bekam er seine Urkunde vom Präsidenten des Sächsischen Fußball-Verbands, Hermann Winkler, im Anschluss an die Pressekonferenz überreicht. (tc)