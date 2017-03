FSV Zwickau gestattet jetzt doch Ticketrückgabe für verschobenes Spiel gegen Rostock

erschienen am 15.03.2017



Zwickau. Anhänger des FSV Zwickau, die Tickets für das inzwischen um zwei Tage verschobene Spiel gegen Hansa Rostock gekauft haben, können die Karten jetzt doch zurückgeben. Sie bekommen das Geld zurück. Das hat der Verein am Mittwoch mitgeteilt. Ursprünglich hatte der FSV nur die Möglichkeit eingeräumt, die Karten umzutauschen gegen Tickets für eine andere Partie. Dies wäre nach Auffassung von Verbraucherschützern aber unrechtmäßig gewesen.

Die Rückgabe beziehungsweise der Umtausch ist laut FSV nur für Tickets gültig, die bis zum 7. März erworben wurden. Die Ticketrückgabe beziehungsweise der -umtausch ist bis zum 17. März begrenzt und kann ausschließlich im FSV-Fanshop in Eckersbach, Scheffelstraße 43, durchgeführt werden. Ticketkunden des Online-Ticketshops sollen sich melden bei der QTixx-GmbH in Berlin unter der Rufnummer 030 610 8207 82 oder per E-Mail an support@qtixx.com. Das Spiel gegen Rostock sollte ursprünglich am 18. März stattfinden. Es war jedoch auf den 20. März verschoben worden, weil am 18. März die Sicherheitskräfte bei einer Großdemo in Leipzig gebraucht werden. (nd)