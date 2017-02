FSV Zwickau gewinnt Testspiel beim VFC Plauen

erschienen am 19.02.2017



Plauen. Der FSV Zwickau hat am Sonntagmittag ein kurzfristig angesetztes Testspiel beim VFC Plauen gewonnen. Auf dem Kunstrasenplatz hinter dem Vogtlandstadion trennten sich die Mannschaften vor 55 Zuschauern mit 4:1 für Zwickau. Der FSV Zwickau rückte mit einigen Ersatz- und Nachwuchsspielern an, dafür ohne Johannes Brinkies, Patrick Göbel, Danny König, Ronny König, Marcel Bär, Toni Wachsmuth, Nils Miatke, Mike Könnecke, Robert Koch, Jonas Acquistapace und Davy Frick.

Unter Kapitän Rene Lange konnten die Zwickauer lange Zeit keine zwingenden Chancen rausspielen. Eher glücklich das 1:0 durch Jonas Nietfeld (14.), da die Plauener den Ball nicht aus dem Strafraum bekamen. Mit einem Eigentor durch VFC-Torwart Denny Kallisch (30.) lief die Partie ohne viele Höhepunkte weiter. Auch in Halbzeit zwei wurde viel im Mittelfeld geackert. Der FSV nun aber mit deutlich mehr Chancen (Nietfeld/Öztuerk), doch die Tore machte Morris Schröter (57., 78.). Kleinere Fouls wurden durch Schiedsrichter Oliver Losmuss in der 43. Minute an Silvano Varnhagen und in der 57. Minute Rene Lange, mit gelb "belohnt".



Die Gastgeber kamen in der 86. Minute zum Ehrentreffer durch den Ex-Zwickauer Philipp Röhr. Vor und nach der Partie gab es viele freundschaftliche Gespräche unter den Spielern und Trainern. Allein sieben Spieler hat der VFC aus Zwickau geholt und Trainer Nico Quade war ja zu Oberliga-Zeiten noch Trainer von Torsten Ziegner. (rpk)