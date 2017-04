FSV Zwickau gewinnt beim FSV Frankfurt

erschienen am 05.04.2017



Frankfurt. Der FSV Zwickau hat im Auswärtsspiel gegen den FSV Frankfurt seine Siegesserie fortgesetzt. Durch ein Eigentor des Frankfurter Denis Streker in der 49. Minute gewannen die Zwickauer mit 1:0 (0:0).

Nach einer Ecke von der rechten Seite duellierten sich der Zwickauer Toni Wachsmuth und Streker am Fünfmeterrand. Beide hielten den Fuß rein und der Ball ging hoch ins rechte Eck. Keine Chance für Keeper Pirson aus der kurzen Distanz. Streker war als Unglücksrabe als Letzter am Ball. Die Drittligapartie verfolgten in Frankfurt 3000 Zuschauer.

Es ist die achte Begegnung in Folge, die die Sachsen nicht verloren haben. Darunter sind nun sieben Siege. Mehr in Kürze. (fp)