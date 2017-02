FSV Zwickau in Wiesbaden wieder mit Wachsmuth und Schröter

erschienen am 16.02.2017



Zwickau (dpa) - Fußball-Drittligist FSV Zwickau kann im Spiel am Samstag beim SV Wehen Wiesbaden wieder auf Verteidiger Toni Wachsmuth zurückgreifen. Der Kapitän hatte sich beim 2:1-Heimsieg gegen Werder Bremen II einen Nasenbeinbruch zugezogen. «Toni wird in Wiesbaden auflaufen. Ob mit oder ohne Spezialmaske, wird er kurz vor dem Spiel selbst entscheiden», sagte FSV-Trainer Torsten Ziegner am Donnerstag. Mittelfeldspieler Morris Schröter steht nach einer Rot-Sperre wieder zur Verfügung. Nach sieben Punkten aus den ersten drei Rückrundenspielen fahren die Zwickauer selbstbewusst zum Kellerduell nach Hessen. «Wir dürfen jetzt nicht locker lassen, sondern wollen den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen und uns auswärts stabiler zeigen», erklärte Ziegner vor dem Spiel beim Tabellenvorletzten. Dass der SV Wehen Wiesbaden am Montag in Rüdiger Rehm eine neuen Trainer präsentiert hat, bezeichnet Ziegner als spezielle Situation. «Das macht die Aufgabe für uns in Vorbereitung auf den Gegner etwas komplizierter, aber nicht unmöglich. Wir haben dennoch genügend Informationen über die Stärken und Schwäche von Wiesbaden gesammelt», sagte der FSV-Trainer.