FSV Zwickau kann Finanzlücke im Etat halbieren

erschienen am 04.01.2017



Zwickau (dpa) - Fußball-Drittligist FSV Zwickau hat seine Finanzlücke im Saison-Etat bereits um mehr als die Hälfte halbiert. «Wir sehen uns zur 'Halbzeit' auf einem guten Weg, die vom DFB im Rahmen der Nachlizenzierung geforderten Kriterien zur Liquiditätssicherung innerhalb der gesetzten Frist zu erfüllen», teilte der Verein mit. Beim FSV sei man zuversichtlich, die sich noch abzeichnende Finanzlücke von knapp 186 000 Euro bis zum 23. Januar zu schließen.

Der DFB hatte im FSV-Etat der laufenden Saison ein wirtschaftliches Defizit in Höhe von 411 000 Euro prognostiziert. Mit verschiedenen Maßnahmen sei es gelungen, die wirtschaftliche Situation zu verbessern. So spendeten die Fans des Drittligisten knapp 30 000 Euro. Bei Sponsoren konnten weitere 40 000 Euro akquiriert werden. Außerdem verzichtet der FSV in der Winterpause auf ein Trainingslager, womit sich 15 000 Euro einsparen lassen. Geplant sei auch ein zweites Testspiel gegen einen Bundesligisten, das 85 000 Euro einbringen soll. Die Verträge stünden kurz vor der Unterzeichnung. Mit Zweitligist VfB Stuttgart wurde bereits im Dezember ein Gegner für ein Freundschaftsspiel in der Rückrunde gefunden. Der Termin für die Partie ist allerdings noch offen. Sollte der FSV Zwickau die Auflagen des DFB bis zum 23. Januar nicht erfüllen können, drohen dem Drittligisten Geldstrafen, Punktabzüge oder im schlimmsten Fall der Entzug der Lizenz.