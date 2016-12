FSV Zwickau muss für Affenlaute zahlen

Sportlich steht das Wasser bis zum Hals, nun wird der Fußball-Drittligist wegen unsportlichen Verhaltens seiner Fans bestraft.

erschienen am 02.12.2016



Zwickau. Zwickaus Trainer Torsten Ziegner hatte gestern leichtes Spiel bei der Pressekonferenz. Denn alle Erklärungen und Analysen der sportlichen Misere sind momentan überflüssig. Das weiß der angehende Fußball-Lehrer. Und das brachte der 39-Jährige vor dem richtungsweisenden Heimspiel morgen 14.05 Uhr gegen Mitabstiegskandidat Paderborn auch unmissverständlich zum Ausdruck: "Wir brauchen uns nicht mehr über das Wie-und-was-wir-spielen unterhalten. Gegen Paderborn zählt nur ein Sieg. Den müssen wir erzwingen. Dieser Auftrag ist auch klar an die Spieler formuliert worden."

Glück oder Pech in der Chancenverwertung hin oder her: Soll die Nachjustierung des 26 Spieler umfassenden Kaders in der Winterpause noch Sinn machen, muss bis dahin der Anschluss ans untere Mittelfeld hergestellt sein. Momentan sind es fünf Zähler bis zum rettenden Ufer. Ob die Torabschlüsse in der Woche im Training besser funktionierten als zuletzt gegen Münster, ist für Stürmer Ronny König auch nebensächlich. Der Schneeberger kennt jetzt nur noch ein Rezept: "Wir müssen über den Kampf kommen und es mit aller Macht biegen."

Als König und Ziegner gestern über die so wichtige Heimpartie gegen Paderborn sprachen, weilte Jörg Schade, Bereichsleiter Sport beim FSV, zur Verhandlung beim Deutschen Fußball-Bund in Frankfurt (Main). Der DFB hatte nach dem Heimspiel gegen den FSV Frankfurt (1:1) am 22. Oktober ein Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs rassistischer Beleidigungen von Zwickauer Anhängern gegenüber einem Frankfurter Spieler eingeleitet und gestern das Strafmaß verkündet. So muss der FSV, auch wegen des Abbrennens von Pyrotechnik beim Spiel in Aalen, 13.000 Euro Strafe zahlen. Zudem droht bei einem schwerwiegenden Wiederholungsfall in den nächsten zehn Monaten ein Teilausschluss der Öffentlichkeit in einem Heimspiel.

Der Vorwurf aus Mannschaftskreisen der Hessen lautete gestern: Spieler Shawn Barry sei beim Abgang in die Kabine mit Affenlauten beleidigt worden. Die FSV-Verantwortlichen stritten zunächst alle Vorwürfe ab, setzten gestern zur Rolle rückwärts an. Laut DFB-Pressemitteilung räumte der FSV die Verfehlung weniger Zuschauer ein und entschuldigte sich bei Shawn Barry. Der FSV wollte mit diesem Einlenken das Risiko einer noch höheren Geldstrafe bis hin zum Punktabzug vermeiden, erklärte Jörg Schade.

Acht Personen des FSV Frankfurt (u. a. Geschäftsführer, Sportdirektor, Teambetreuer und Spieler) hatten vor dem DFB-Gericht ausgesagt. Jörg Schade, gelernter Jurist, erklärte danach: "Wir hätten acht Zeugenaussagen widerlegen müssen. In der Sportgerichtsbarkeit ist es so, dass der Heimverein für jeden Zuschauer haftet, auch für ein, zwei Bekloppte, die nach Abpfiff und dem achten Bier womöglich irgendwas von sich gegeben haben. Ich habe aber bis heute keinen Zuschauer getroffen, der rassistische Entgleisungen gesehen und mir bestätigen kann." (tp)