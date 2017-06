FSV Zwickau reicht Lizenzunterlagen beim DFB ein

erschienen am 02.06.2017



Zwickau (dpa) - Der FSV Zwickau hat fristgerecht die Unterlagen für die Zulassung zur kommenden Saison in der 3. Fußball-Liga beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) eingereicht. Das teilte der Verein am Freitag mit. «Wir gehen davon aus, dass es uns gelungen ist, die Erfüllung sämtlicher Bedingungen und Auflagen zum Erhalt der Zulassung sowohl im wirtschaftlichen als auch im technisch-organisatorischen Bereich nachgewiesen zu haben», hieß es in einer schriftlichen Vorstandsmitteilung.

Der FSV plant für die kommende Saison mit einem Etat von 5,3 Millionen Euro. Davon entfallen rund 3,3 Millionen Euro auf Personal- und Spielbetriebskosten für die Profimannschaft, die nach der Sommerpause am 20. Juni wieder das Training aufnimmt. Zur Vorbereitung auf die Saison 2017/18 bestreitet der FSV mehrere Testspiele, unter anderem gegen Zweitligist SpVgg Greuther Fürth. Die Partie findet am 29. Juni um 18.30 Uhr in Hof statt. Außerdem beziehen die Zwickauer vom 3. bis 7. Juli ein Trainingslager in Bad Blankenburg.