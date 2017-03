FSV Zwickau siegt in Erfurt und verlässt die Abstiegsränge

erschienen am 04.03.2017



Erfurt. Fußball-Drittligist FSV Zwickau hat am Samstag den zweiten Sieg in Folge eingefahren und damit drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt. Beim FC Rot-Weiß Erfurt gewann die Elf von Cheftrainer Torsten Ziegner vor 7088 Zuschauern 3:1 (1:0). Damit verließ Zwickau seit Monaten wieder die Abstiegszone.

Trainer Ziegner schickte im Erfurter Steigerwaldstadion die erwartete Formation auf den Rasen. Die Zwickauer hielten sich in ihren schwarzen Trikots nicht lange bei der Vorrede auf und gingen selbstbewusst zur Sache. In der 9. Minute erbrachte die Offensivabteilung des FSV einen ersten Leistungsnachweis. Ronny König behauptete den Ball im gegnerischen Strafraum, beförderte das Spielgerät zu Aycut Öztürk, der die Kugel aus Nahdistanz zur Zwickauer Führung einschob. Der Gegentreffer hatte bei den Erfurter Spielern jedoch kaum Wirkung hinterlasssen. Vielmehr versuchten die Gastgeber nun verstärkt, das Ergebnis zu korrigieren. Doch von einem Schuss von Jannis Nikolaou in der 23. Minute abgesehen, verteidigte der FSV seine Box mit der notwendigen Umsicht. Allerdings nahm der Erfurter Druck mit zunehmener Spielzeit auch zu, die Entlastungangriffe der Westsachsen wurden weniger. Seine bis dahin größte Tat vollbrachte Johannes Brinkies im Zwickauer Tor in der 36. Minute, indem er einen satten Schuss von Erfurts Torjäger Carsten Kammlott entschärfte. Auch wenn die Gastgeber mehr vom Spiel hatten, wurden die Zwickauer für ihren Einsatz schließlich belohnt, denn sie gingen mit dem knappen Vorsprung in die Kabine.

Die zweite Hälfte begann dann so, wie die erste Halbzeit geendet hatte, nämlich mit Ballbesitz für Erfurt. Auch anschließend blieben die Rollen in der Partie klar verteilt. Erfurt versuchte, den Ausgleich zu erzielen. Zwickau war vorwiegend mit Abwehraufgaben beschäftigt. Das machte die Ziegner-Elf aber sehr souverän und ließ so gut wie nichts zu. Doch die Bemühungen beider Teams bewegten sich auf einem überschaubarem Niveau, ein Leckerbissen für Fußball- Feinschmecker war dieses Spiel ganz sicher nicht. Doch den Zwickauern wars völlig egal, denn sie machten den nächstenTreffer. Nach Vorarbeit von König traf Robert Koch mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 2:0. Der FSV blieb danach engagiert, hatte den Laden im Griff. Ronny König nutzte dann einen Konter und nickte zum 3:0 ein. Auch wenn Zwickau in der 87. Minute durch Jannis Nikolaou verkürzen konnte, nahm Zwickau dank eines beherzten Auftritts den verdienten Lohn in Form von drei Zählern entgegen. (kbe)

Stimmen zum Spiel:

Torsten Ziegner (Trainer des FSV Zwickau): "Meine Mannschaft hat von Beginn an gezeigt, dass sie dem Gegner keine Räume geben wollte. Das 1:0 hat uns sehr gut getan. Danach haben wir auf schwerem Geläuf die Bedingungen angenommen. Ich bin sehr froh, dass wir endlich ein Ostderby gewonnen haben. Das wir jetzt über dem Strich stehen, ist eine schöne Momentaufnahme. Wir werden jedoch einen Teufel tun, uns auszuruhen. Wir bereiten uns jetzt konzentriert auf das Heimspiel gegen Chemnitz vor."

FSV-Spieler Oliver Genausch (bereitete das 3:0 vor): "Wir haben unsere Marschroute von Beginn an umgesetzt. Es ist ein schönes Gefühl, dass wir zweimal hintereinander gewonnen und auch mal auswärts etwas geholt haben. So kann es weiter gehen."

FSV-Kapitän Toni Wachsmuth: "Wir waren in manchen Situationen zu verhalten und haben nicht genau genug gespielt. Wir haben nicht geglänzt, dafür aber von Beginn an konzentriert gespielt."