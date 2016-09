FSV Zwickau und Magdeburg trennen sich torlos

erschienen am 01.09.2016



Zwickau. Der FSV Zwickau hat sein erstes Punktspiel im neuen Stadion mit einem Unentschieden beendet. Gegen den 1. FC Magdeburg trennten sich die Hausherren am Donnerstagabend mit 0:0. Gro├čen Anteil am Punktgewinn hatte Zwickaus Torh├╝ter Brinkies, der in der 2. Halbzeit einen Elfmeter parierte. Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus zeigte f├╝nfmal die gelbe Karte. Die Partie sahen 7800 Zuschauer. (fp)