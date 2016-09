FSV Zwickau unterliegt zuhause

erschienen am 30.09.2016



Zwickau. Der FSV Zwickau hat am Freitagabend nicht gegen Großaspach punkten können. Das Team verlor 0:2. Die Treffer für die Gäste erzielten Röttgers in der 21. und Gutjahr kurz vor dem Abpfiff. Das Spiel sahen rund 4300 Zuschauer. Mehr in Kürze. (fp)