FSV Zwickau verliert Testspiel bei U23 von RB Leipzig

erschienen am 11.01.2017



Leipzig (dpa) - Fußball-Drittligist FSV Zwickau hat am Mittwoch sein Testspiel bei der U23 von RB Leipzig mit 1:3 (1:1) verloren. Jonas Nietfeld hatte den FSV in der 29. Minute zunächst in Führung gebracht. Timo Mauer (32.) gelang noch vor der Pause der Ausgleich für den Regionalligisten. Nach dem Seitenwechsel sorgte Leipzigs Agyemang Diawusie (64./74.) mit seinen beiden Treffern für den Endstand. Da sich die Trainingssituation in Zwickau aufgrund der Witterung als sehr schwierig darstellt, bezog die Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner im Anschluss an die Partie bis Freitag ein Kurz-Trainingslager an der Leipziger Egidius-Braun-Sportschule. Am Samstag bestreiten die Zwickauer um 13.00 Uhr in Eilenburg gegen den Regionalligisten 1. FC Lok Leipzig ihr nächstes Testspiel.