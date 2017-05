FSV Zwickau verpflichtet Fabian Eisele

erschienen am 24.05.2017



Zwickau. Fußball-Drittligist FSV Zwickau hat am Mittwoch den 22-jährigen Angreifer Fabian Eisele verpflichtet. Der gebürtige Stuttgarter stürmte zuletzt für die U-23-Mannschaft von Hertha BSC Berlin, wo er in den letzten beiden Regionalliga-Spielzeiten in 61 Partien 23 Tore erzielte. Für die U-23 des VfB Stuttgart konnte er bereits mit 19 Jahren erste Drittligaerfahrungen sammeln. In der Saison 2014/15 kam er zu 18 Einsätzen in der dritthöchsten deutschen Spielklasse. Eisele unterzeichnete beim FSV einen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2019. Zwickau bleibt damit seiner Linie treu, vor allem junge und gut ausgebildete Spieler zu verpflichten. Eisele bekam sein fußballerisches Rüstzeug in der Jugend beim VfB Stuttgart und den Stuttgarter Kickers mit auf den Weg. Nach Anthony Barylla (19 Jahre) und Fridolin Wagner (19), die beide von RB Leipzig an die Mulde wechseln, sowie Julian Hodek (19/eigener Nachwuchs) und Christian Mauersberger (22) war noch kein Neuzugang für die kommende Saison bisher älter als 22 Jahre. (tp)