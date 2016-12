FSV Zwickau verzichtet auf Türkei-Trainingslager

erschienen am 12.12.2016



Zwickau. Einige FSV-Fans, die sich schon auf sonnige Januar-Tage an der Türkischen Riviera gefreut hatten, werden sich ärgern. Die meisten Anhänger des Drittliga-Aufsteigers werden jedoch Verständnis für die Entscheidung haben. Der Verein hat beschlossen, in dieser Saison auf das Wintertrainingslager in Side zu verzichten. "Wir werden in Zwickau bleiben und hier trainieren", antwortete FSV-Sportvorstand David Wagner auf Anfrage der "Freien Presse". "Wir wollen dort ja auch zwei Spiele machen. Und es hat wenig Sinn, wenn keine Mannschaften da sind. Das hat auch seine Gründe." Nach den politischen Turbulenzen und mehreren Anschlägen in der Türkei kehren zahlreiche Stammgäste ihrer traditionellen Winterherberge den Rücken. (tc)