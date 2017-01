FSV Zwickau vollzieht Trainingsstart

erschienen am 02.01.2017



Zwickau. Der FSV Zwickau ist nach einer zweiwöchigen Pause am Montagvormittag im Westsachsenstadion in die Vorbereitung auf die Rückrunde der 3. Liga gestartet, die am 28. Januar mit einem Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 II beginnt. Aykut Öztürk und Oliver Genausch sind nach langer Verletzungspause wieder an Bord. Am Sonnabend stellen sich die Rot-Weißen beim Hallenmasters vor heimischem Publikum in der Stadthalle vor. In der Vorrundengruppe B trifft der Gastgeber auf Rot-Weiß Oberhausen, Sechster der Regionalliga West, und die Westsachsenauswahl. Testspiele sind gegen RB Leipzig II (11. Januar, 14 Uhr), den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth (20. Januar) und den FC Oberlausitz Neugersdorf (21. Januar) geplant. Wenn der FSV die Auflagen des DFB rechtzeitig erfüllt, dürfen sich die Westsachsen auch noch eine Verstärkung gestatten. (tc)