Fall Kraus: Polizei stellt Ermittlungen ein

erschienen am 27.03.2017



Die Polizei Hamburg hat die Ermittlungen im Fall des verstorbenen HSV-Mitarbeiters Timo Kraus eingestellt. Da sich aus der Obduktion der Leiche am Freitag oder durch andere Erkenntnisse "keine Hinweise auf das Vorliegen einer Straftat ergeben haben", gebe es "keine Ermittlungsansätze und damit auch kein weiteres Ermittlungsverfahren", teilte die Polizei auf SID-Anfrage mit.

Die Witwe des verstorbenen Mitarbeiters des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV hatte zuvor im Gespräch mit dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel auf aus ihrer Sicht offene Fragen zu dem tragischen Fall hingewiesen.

HSV-Marketingleiter Kraus war am 7. Januar nach einer internen Betriebsfeier letztmals an den Hamburger Landungsbrücken gesehen worden. Danach verlor sich seine Spur. Die Hamburger Feuerwehr hatte am Donnerstag schließlich den Leichnam des 44-Jährigen aus der Elbe geborgen.