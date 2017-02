Falla Weltmeisterin im Langlauf-Sprint

erschienen am 23.02.2017



Skilanglauf-Olympiasiegerin Maiken Caspersen Falla aus Norwegen hat bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Lahti den ersten Titel geholt. Im Finale des Freistilsprints setzte sich Falla, die schon bei Olympia 2014 in Sotschi diese Disziplin gewonnen hatte, vor den Amerikanerinnen Jessica Diggins und Kikkan Randall durch. Beste Deutsche war Hanna Kolb (Buchenberg), die im Halbfinale ausschied und Elfte wurde.