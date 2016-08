"FamiliÃ¤re GrÃ¼nde": Darmstadt und Garics gehen getrennte Wege

"Familiäre Gründe": Darmstadt und Garics gehen getrennte Wege

erschienen am 30.08.2016



Fußball-Bundesligist Darmstadt 98 und Österreichs Nationalspieler György Garics (32) gehen künftig getrennte Wege. Die Auflösung des Vertrags sei in gegenseitigem Einvernehmen erfolgt, teilten die Lilien am Dienstag mit.

"György Garics ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, aus persönlichen Gründen den Verein zu verlassen. Diesem Anliegen haben wir entsprochen", sagte Darmstadts Sportlicher Leiter Holger Fach. EM-Teilnehmer Garics sprach von einer "sehr schwierigen Entscheidung, die ich aber aus familiären Gründen leider treffen musste."

Mittelfeldspieler Garics war im vergangenen Sommer nach Darmstadt gewechselt, wo er 21 Bundesliga-Spiele und eine DFB-Pokal-Begegnung bestritt. Nach der EM in Frankreich, bei der er ohne Einsatz blieb, hatte er mit Knieproblemen zu kämpfen.