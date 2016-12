Familienmensch Pyka will mit den Eispiraten eine Serie starten

Danny Pyka kennt das deutsche Eishockey-Unterhaus wie seine Westentasche. Der Verteidiger aus Crimmitschau freut sich nun auf ein ganz besonderes Jubiläum.

Von Holger Frenzel

erschienen am 08.12.2016



Crimmitschau. Die Eispiraten Crimmitschau bleiben bisher hinter den Erwartungen zurück. Sie stehen nur auf dem vorletzten Platz in der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL 2). "Uns fehlt es einfach an Konstanz und in den Auswärtsspielen mittlerweile auch an Selbstvertrauen. Dazu kommt der Ausfall von etlichen verletzten Spielern, die uns sonst mehr Tiefe im Kader geben", sagt Danny Pyka. Der 32-jährige Verteidiger kennt die 2. Bundesliga und die DEL 2 wie seine Westentasche. Im Auswärtsspiel am Sonntag bei den Wölfen Freiburg wird der gebürtige Berliner sein 600. Punktspiel im Eishockey-Unterhaus bestreiten. "So ein Jubiläum ist immer ein Meilenstein in einer Sportlerkarriere", gibt der Abwehrspieler zu. Nach Stationen in Bremerhaven, Hannover, Dresden und Weißwasser trägt Danny Pyka seit Herbst 2015 das Trikot der Eispiraten Crimmitschau.

In der westsächsischen Kleinstadt genießt er momentan die Adventszeit mit seiner kleinen Familie. Dazu gehören Freundin Sabrina, die seit 15 Jahren an der Seite des Eishockeyprofis ist, und Tochter Lou. Die Kleine ist im März dieses Jahres zur Welt gekommen. Sie nimmt mit ihren acht Monaten das vorweihnachtliche Treiben bereits wahr. "Der Bart des Weihnachtsmannes und die Lichter auf dem Weihnachtsmarkt wecken ihr Interesse", erzählt die Mama, die momentan in Elternzeit ist.Im Team der Eispiraten Crimmitschau nimmt Danny Pyka eine Schlüsselrolle ein. "Er ist ein schlauer Spieler und ein absoluter Profi - auf und neben dem Eis. Ansonsten hätte er es nicht auf 600 Punktspieleinsätze gebracht", sagt Trainer Chris Lee, der seinen Vizekapitän zuletzt im Powerplay auch von der Abwehr in den Sturm geschickt hat. Dort soll der 1,85 Meter große und 88 Kilogramm schwere Allrounder vor dem gegnerischen Kasten für Unruhe sorgen.