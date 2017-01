Federer findet Rolle als Underdog "okay"

erschienen am 14.01.2017



Tennis-Superstar Roger Federer hat mit seiner Rolle als Außenseiter bei den am Montag beginnenden Australian Open (bis 29. Januar) kein großes Problem. "Natürlich bevorzuge ich es, der Favorit zu sein. Aber Underdog ist auch okay", sagte der an Position 17 gesetzte Federer (35) am Samstag in Melbourne und meinte mit Blick auf das erste Grand-Slam-Turnier 2017: "So lange ich gesund bin und mich fit für eine Reihe von Matches fühle, kann es eine Sache werden, die Spaß macht."

Der Schweizer Federer hatte die vergangene Saison nach seinem Ausscheiden im Halbfinale von Wimbledon im Juli wegen einer Knieverletzung vorzeitig beendet. Der 17-malige Major-Rekordgewinner hatte Anfang Januar beim Hopman Cup in Perth nach 178 Tagen ohne offizielles Match sein Comeback gefeiert. Bei der inoffiziellen Mixed-WM hatte Federer zwei von drei Einzelpartien für sich entschieden und nur gegen Alexander Zverev (Hamburg) den Kürzeren gezogen.

Die Open im Melbourne Park hat Federer bislang viermal gewonnen - zuletzt 2010. Seinen bislang letzten Major-Coup hatte "King Roger" 2012 in Wimbledon gefeiert.