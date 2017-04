Federer und Nadal im Finale von Miami

erschienen am 01.04.2017



Im Endspiel des ATP-Masters von Miami kommt es zum Klassiker zwischen den Tennis-Superstars Roger Federer (35) und Rafael Nadal (30). Der an Nummer vier gesetzte Schweizer Federer gewann im Halbfinale einen Tiebreak-Krimi gegen den Australier Nick Kyrgios (Nr. 12) mit 7:6 (11:9), 6:7 (9:11), 7:6 (7:5). Der Spanier Nadal (Nr. 5) hatte sich zuvor gegen Fabio Fognini (Italien) recht mühelos mit 6:1, 7:5 durchgesetzt.

"Das Match gegen Rafael wird eine riesige Herausforderung", sagte Federer, der auf seinen dritten Miami-Sieg hoffen darf: "Er fühlt sich mit Sicherheit frischer als ich, aber das ist kein Problem. Am Sonntag werde ich bereit sein. Das Spiel fühlt sich an wie die guten alten Zeiten. Hoffentlich ist es nicht unser letztes Match."

Die Dauerrivalen bestreiten bereits ihr 37. Duell auf der ATP-Tour, Nadal führt die Statistik mit 23:13 Siegen an. In diesem Jahr spielten beide schon zweimal gegeneinander, der Sieger hieß jeweils Federer. Zunächst entschied er ein packendes Fünf-Satz-Finale bei den Australian Open für sich, dann gewann er das Achtelfinale beim vergangenen ATP-Masters im kalifornischen Indian Wells.

Der 35-jährige Federer musste für den Sieg über den 14 Jahre jüngeren Kyrgios an seine Grenzen gehen. "Nicht immer kann ich meine Fähigkeiten als Kämpfer zeigen", sagte der 18-malige Grand-Slam-Sieger nach dem Drei-Stunden-Match: "Es fühlt sich toll an, auf diese Weise zu gewinnen." Kyrgios hatte im Viertelfinale den Hamburger Alexander Zverev (Nr. 16) ausgeschaltet.

Nadal holte sich den ersten Satz gegen Fognini im Schnelldurchgang in nur 25 Minuten. Umkämpfter wurde es im zweiten Satz, der mehr als eine Stunde dauerte. "Ich hatte einen sehr guten ersten Durchgang, auch im zweiten habe ich die Konzentration nicht verloren", sagte Nadal: "Es war eher fehlendes Glück in dieser Phase." Am Sonntag will der Mallorquiner nun endlich seinen ersten Turniersieg in Miami holen und sich damit auch die Siegprämie von 1,175 Millionen Dollar sichern.