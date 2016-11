Fehlalarm vor Bundesligaspiel zwischen RB Leipzig und Mainz

erschienen am 06.11.2016



Ein Fehlalarm hat wenige Minuten vor dem Anpfiff des Fußball-Bundesligaspiels zwischen RB Leipzig und dem FSV Mainz 05 für Verwirrung gesorgt. Knapp zehn Minuten vor dem geplanten Spielbeginn wurden die Zuschauer per Lautsprecherdurchsage aufgefordert, das Stadion umgehend zu verlassen. In der siebten Etage der WM-Arena von 2006 hatte zuvor ein Feuermelder einen Alarm ausgelöst, dabei handelte es sich jedoch um einen Fehler.

Viele Besucher waren bereits auf dem Weg aus der mit 43.000 Zuschauern ausverkauften Arena, als durch den Stadionsprecher die Entwarnung folgte. Die Begegnung des 10. Spieltags musste anschließend mit Verspätung angepfiffen werden. RB Leipzig entschuldigte sich über die Stadionlautsprecher für den Vorfall.