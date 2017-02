"Fehler im Sicherheitsplan" schuld an Massenpanik bei Fußballspiel in Angola

erschienen am 21.02.2017



Die Massenpanik mit 17 Todesopfern und 58 Verletzten am Rande eines Fußballspiels in Angola ist durch Fehler im Sicherheitsplan außerhalb des Stadions von Uige verursacht worden. Dies ist das Ergebnis einer vom Sportministerium angeordneten Untersuchung durch den nationalen Fußballverband FAF.

Der tragische Vorfall ereignete sich am 10. Februar, als beim Erstligaspiel zwischen Santa Rita de Cassia und Recreativo de Libolo Hunderte Fans versuchten, noch in das bereits restlos gefüllte Stadion zu gelangen. Mehrere Zeugen beschuldigten die Polizei, die Panik beim Auflösen der Menschenmenge verursacht zu haben.

"Es war ein schwerer Fehler, so viele Menschen in die Nähe des Stadions kommen zu lassen. Viele hatten kein Ticket und das sorgte für ein Durcheinander", hatte Präsident Eduardo dos Santos am Tag nach der Tragödie erklärt.