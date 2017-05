Fehler im System - das Scheitern des CFC

Keine Leitwölfe auf dem Platz, ausgedünnter Kader, übles Spiel mit dem Trainer, Finanzprobleme, schwache Vereinsführung - eine Abrechnung

Von Thomas Scholze

erschienen am 12.05.2017



Chemnitz. Noch zwei Partien in der Dritten Liga und das Landespokalfinale stehen auf dem Programm, dann geht für den Chemnitzer FC eine letztlich enttäuschende Saison zu Ende. Gründe dafür, warum nach einer Spielzeit, in der es die große Chance zum Aufstieg in die 2. Bundesliga gab, am Ende nur ein himmelblauer Scherbenhaufen übrig bleibt, sucht die "Freie Presse".

29 Zählern aus 19 Hinrundenpartien stehen 20 Punkte aus bislang 17 Rückrundenspielen gegenüber. Wie ist dieser Leistungsabfall zu erklären?

Zum Teil mit Verunsicherung ob der äußerst angespannten finanziellen Situation des Clubs. "Das darf keine Ausrede sein, aber das geht natürlich auch an uns nicht spurlos vorüber", sagt Björn Jopek. Vor allem aber mit Substanzverlust. Der mit 24 Spielern ohnehin sehr schmale Kader hatte mit Endres und Dem schmerzhafte Ausfälle zu verkraften. Auch Kapitän Conrad und der im Winter gekommene Dabanli verletzten sich. Mbende und der eigentlich fürs Mittelfeld geholte Reinhardt waren nie ein gleichwertiger Ersatz, die Abwehr begann immer bedenklicher zu wackeln, weil auch die Außen (Bittroff und Stenzel rechts, Cincotta und Koch links) mehr Schatten als Licht boten, der Rest des Teams mit dem Verteidigen nicht immer viel am Hut hatte. Die Defensive - vor nicht so langer Zeit das Prunkstück - wurde ein Sorgenkind. Ohne stabile Abwehr gewinnt man vielleicht mal ein Spiel, aber niemals eine Meisterschaft.

War das Team falsch zusammengestellt?

Nein, von der Klasse der Spieler her musste der CFC vor der Saison als Favorit auf den Aufstieg gelten. Die einzig relevanten Abgänge nach dem so erfolgreichen Frühjahr 2016 (Steinmann und Röseler) wurden durch Jopek, Mast, Grote gleichwertig ersetzt. Mit Blick auf die aktuelle Torjägerliste muss man es wohl einen Fehler nennen, Ronny König nach Zwickau ziehen zu lassen. Ob der jetzt 33-Jährige seine 15 Tore auch als Chemnitzer hätte erzielen können, muss man andererseits bezweifeln. König passte nie ins für einen Mittelstürmer extrem laufaufwendige System des CFC, wäre wohl wieder viele Wochen auf der Bank versauert.

Woran fehlt es der Mannschaft?

An einem richtigen Führungsspieler. Das sind weder Kevin Conrad noch Tim Danneberg oder Daniel Frahn. Anton Fink - der diese Rolle von seinen Fähigkeiten als Fußballer und von seiner Erfahrung her übernehmen müsste - hat die Kapitänsbinde schon im Krisenwinter 2016 abgegeben, sie jetzt nur notgedrungen zweimal wieder übergestreift. Der 29-Jährige hadert mit einer vom Trainer zugedachten etwas defensiveren Rolle, 2017 nun auch mit seinen eigenen Leistungen. Der CFC hat im Zentrum keine souveränen Taktgeber, verschiedene Spieler haben verschiedene Ideen (Jopek, Danneberg, Fink), die passen nicht immer zusammen.

War der (Aufstiegs)druck zu groß?

Nein. Ein Team wie das des MSV Duisburg zeigt, dass man sich an einem von Beginn an klar formulierten Saisonziel gut orientieren und es auch erreichen kann. Die erst spät aufgegebene 45-Punkte-Herumdruckserei in Chemnitz war eher ein Hemmschuh, gab für Vorstellungen wie das 0:1 gegen Lotte, das darauffolgende 0:1 in Köln oder das üble 0:3 gegen Regensburg ein Alibi. Auch im Herbst war jeder leichtfertig verschenkte Punkt schon ein Problem, als solches wahrgenommen hat man es nicht.

Warum wurde aus diesem Team nie eine richtige Einheit?

"Der Funke ist nie richtig übergesprungen", sagt Torwart Kevin Kunz. Eine Einheit hätte man in einem Trainingslager schmieden können. Doch dafür gab es, anders als noch bei Karsten Heine, weder im Sommer noch im Winter Geld. So blieben Teambuilding und angesichts der frostigen Bedingungen in der Heimat zu Jahresbeginn auch vernünftiges Training auf der Strecke.

Welche Fehler hat der Trainer gemacht?

"Ich habe im Herbst eine zu lange Leine gelassen", schätzt Sven Köhler selbst ein, "ich hätte in einigen Punkten energischer durchgreifen müssen." Vielleicht ist auch ein Manko, zu wenig taktische Varianten ausprobiert zu haben - zumeist wurde am 4-2-3-1-System festgehalten, egal wie der Gegner agierte oder der Spielstand war. Unterschätzt hat Köhler in jedem Fall die Nachwirkungen des Falls Jan Grieshammer. Der ehemalige Fitnesscoach - der nach Unstimmigkeiten über die Trainingsplanung die Zusammenarbeit im letzten Sommer selbst beendet hatte - betreut nach wie vor mehrere CFC-Profis (zum Beispiel den seit einem halben Jahr dauerverletzten Marc Endres) auf privater Basis. Das kann keine gute Konstellation für das Klima in der Kabine sein. Hinzu kommt, dass man bei vielen Partien durchaus den Eindruck hatte, dass den Himmelblauen früher als dem Kontrahenten der Saft ausging.

Welche Versäumnisse sind dem Sportdirektor anzukreiden?

Stephan Beutel hat dem Trainer, der nie seine erste Wahl, sondern nur die einfachste und wohl auch preiswerteste Lösung war, im Sommer dessen Wunschspieler geholt. Das Verhältnis Köhler - Beutel war nie ein gutes, in den letzten Wochen, ja Monaten gab es kein Verhältnis mehr. Der entscheidende Punkt: Die Spieler duften sich bei Stephan Beutel über das Training, den Trainer selbst oder die Spielweise beschweren. Spätestens da hätte der Sportliche Leiter das gemeinsame Gespräch mit Köhler und den unzufriedenen Kickern suchen müssen. Das hat er nicht getan, die Position des Trainers damit schon in der Hinrunde geschwächt.

Wäre ein Trainerwechsel im Winter eine Alternative gewesen?

Sven Köhler war in der Vorsaison der Retter des CFC, ihn ein knappes Jahr später wieder in die Wüste zu schicken, wäre unfair und schwer zu vermitteln gewesen. Aber trotzdem: Man hätte mit einem neuen Trainer einen Impuls setzen können. Oder besser, den Vertrag mit Sven Köhler verlängern können und so das klare Signal aussenden, wer jetzt und auch in Zukunft das Sagen auf der Bank hat, und die unsäglichen Debatten über den Coach beenden. Weil weder das eine noch das andere unternommen wurde, flattert Köhler als lahme Ente durch den Rest der Saison. Wie soll jemand, der bald arbeitslos ist, Angestellte zu Höchstleistungen animieren? Wie soll er sie von der Richtigkeit seiner Ideen überzeugen? Ihn derart im Ungewissen zu lassen, ist eine Respektlosigkeit des CFC gegenüber Sven Köhler.

Welche Rolle spielt der Vorstand?

Keine glückliche. Nachdem die jahrelange Misswirtschaft im Verein im November 2016 öffentlich wurde, nahm der Großteil von Aufsichtsrat und Vorstand seinen Hut, nicht so Präsident Mathias Hänel. Der Vorstand gab mit der Besetzung Herbert Marquard/Stefan Bohne an Hänels Seite kein homogenes Bild ab, der Fußballsachverstand fehlte nach wie vor. Das könnte sich nun mit der Einsetzung Steffen Zifferts an Marquards Stelle ändern. Dingend notwendige Entscheidungen zu Trainer und Kader sollten jetzt endlich getroffen werden.

Müssen im Sommer Leistungsträger gehen?

So könnte der CFC die Sparziele (der Etat für die Profimannschaft muss um mindestens eine halbe Million Euro reduziert werden) erreichen. Die meisten der Routiniers haben aber noch ein oder zwei Jahre laufende Verträge in Chemnitz. Wahrscheinlich ist, dass Kevin Conrad seinen Kontrakt auflöst und dem Verein Adieu sagt. Anton Fink, der ein Angebot für die zweite Mannschaft des FC Bayern haben soll, dementiert solche Kontakte.

Wer wird den Club verlassen?

Die Bielefelder Leihgabe Dennis Mast, den sich der CFC nicht noch eine weitere Saison leisten kann. Die Verträge der beiden Ersatztorhüter (Pierre Kleinheider, Kevin Tittel) sowie von sechs Feldspielern (Stefano Cincotta, Berkay Dabanli, Jan Koch, Fabian Stenzel, Philip Türpitz, Alexander Bittroff) laufen aus. Steffen Ziffert muss möglichst zügig in Abstimmung mit dem künftigen Trainer bestimmen, wer auch 2017/18 das himmelblaue Trikot tragen soll. Denkbar ist das bei Koch, Dabanli, vielleicht auch Türpitz.

Was geschieht bei einer Verweigerung der Drittligalizenz durch den DFB?

Dann steht der künftig viertklassige CFC tatsächlich ohne Mannschaft da. Für die Regionalliga gültige Verträge haben nur die Talente Tom Baumgart und Danny Breitfelder.

Was kosten die zum Saisonende hin immer schwächer werdenden Leistungen den CFC?

Viel mehr als nur Punkte. Auftritte wie das jüngste 0:3 gegen Münster sind eine Katastrophe für die Außendarstellung, Gift für die notwendige Akquise von Sponsoren, und sie vertreiben die Besucher aus dem Stadion. Ein erfolgreicherer CFC hätte zum Saisonfinale gegen Hansa Rostock mit einem vollen Haus rechnen dürfen, so wird das Ostderby am nächsten Samstag vor einer Trauerkulisse stattfinden.

Was ist von der Mannschaft am Samstag, ab 13.30 Uhr in Regensburg zu erwarten?

Zumindest, dass sie Charakter zeigt und nicht mit der nächsten Packung heimfährt. Leicht wird die Aufgabe beim Aufsteiger mit der Chance auf den Durchmarsch in die 2. Liga nicht. Beim verletzungsgeplagten CFC stellt sich die Elf quasi von selbst auf, Frahn fehlt gelbgesperrt.