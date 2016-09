Fehlstart fÃ¼r die Eispiraten Crimmitschau

Fehlstart für die Eispiraten Crimmitschau

erschienen am 16.09.2016



Crimmitschau. Die Eispiraten Crimmitschau haben am Freitagabend zum Start der neuen Saison in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) eine 1:4 (0:0,1:1,0:3)-Niederlage gegen die Lausitzer Füchse kassiert. Mike Hoeffel brachte die Gastgeber in Front (26.). Danach lief in der Offensive der Westsachsen aber nicht mehr viel zusammen.

Weißwasser konnte die Partie durch Tore von Roope Ranta (28.), Denis Palka (44.) und André Mücke (57.) drehen. Als die Eispiraten den Torhüter vom Eis genommen hatten, traf Roope Ranta noch einmal in den leeren Kasten (60.). Die Gäste nahmen hochverdient die drei Punkte mit. Crimmitschau zeigte vor den 3329 Zuschauern eine enttäuschende Leistung. Das Team von Trainer Chris Lee steht damit am Sonntag (ab 18.30 Uhr) beim SC Riessersee schon unter Druck. (hof)