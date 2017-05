Fischer übt nach verschobener Ehrung Kritik an Wolfsburg

erschienen am 29.05.2017



Die schwedische Fußball-Nationalspielerin Nilla Fischer von Double-Gewinner VfL Wolfsburg hat nach der Absage der offiziellen Ehrung in der VW-Stadt Kritik geübt. "Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass es so gelaufen wäre, wenn die Konstellation anders herum gewesen wäre", sagte Fischer im schwedischen TV-Sender SVT.

Die Ehrung nach dem Pokalsieg gegen den SC Sand (2:1) war aus Rücksicht auf die prekäre Situation der männlichen Kollegen auf den Saisonstart im September verschoben worden. "Es ist klar, dass wir traurig sind, weil wir nicht feiern können, wir haben elf Monate lang hart gearbeitet. Das ist schade für uns und für die Fans. Wir sind zwar ein Klub, aber zwei verschiedene Mannschaften", sagte Fischer.