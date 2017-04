Flèche Wallonne: Rekordsieger Valverde gewinnt zum fünften Mal

erschienen am 19.04.2017



Der spanische Radprofi Alejandro Valverde hat seine Erfolgsserie beim Flèche Wallonne auf beeindruckende Weise ausgebaut. Der Movistar-Fahrer, der am kommenden Dienstag 37 Jahre alt wird, entschied am Mittwoch die 81. Ausgabe des Ardennen-Klassikers zum vierten Mal in Folge und zum fünften Mal insgesamt für sich.

Der frühere Dopingsünder Valverde distanzierte seine Konkurrenten um den zweitplatzierten Iren Daniel Martin (Quick-Step Floors) mit einem unnachahmlichen Antritt am Zielanstieg, der berüchtigten Mauer von Huy, um mehrere Radlängen und entschied die 204,5 km lange Berg- und Talfahrt nach 5:15:37 Stunden für sich. Lokalmatador Dylan Teuns (BMC) wurde Dritter.

Deutsche Radprofis spielten in der entscheidenden Rennphase keine Rolle. Rolf Gölz (Schussenried) hatte sich 1988 als bislang einziger Deutscher in die Siegerliste eingetragen.

Beim Wallonischen Pfeil fehlte der belgische Klassiker-Spezialist Philippe Gilbert wegen des Nierenrisses, den er sich bei seinem Sieg beim Amstel Gold Race am vergangenen Sonntag zugezogen hatte. Am Sonntag endet die Ardennen-Woche mit dem Radsport-Monument Lüttich-Bastogne-Lüttich.