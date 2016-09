Fleming kritisert PleiÃŸ fÃ¼r Abreise vom Nationalteam

Fleming kritisert Pleiß für Abreise vom Nationalteam

erschienen am 14.09.2016



Bundestrainer Chris Fleming hat Tibor Pleiß für dessen Abschied vom Basketball-Nationalteam während der EM-Qualifikation kritisiert. "Ich erwarte von einem Nationalspieler, dass er es zu Ende bringt, wenn er kommt. Das sind wir uns alle schuldig", sagte der Amerikaner nach dem 78:58 (43:28)-Sieg gegen Österreich in Bamberg.

Pleiß (26) war in der vergangenen Woche abgereist, um sich in den USA bei NBA-Teams für einen Vertrag zu empfehlen, hatte am Montag aber beim türkischen Spitzenklub Galatasaray Istanbul unterschrieben.

Die deutsche Mannschaft kann nach zuletzt schwachen Auftritten am Samstag (19.00) durch einen Erfolg in Leiden bei Gastgeber Niederlande noch als Gruppensieger das EM-Ticket lösen.