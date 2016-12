Flensburg und Löwen legen im Titelrennen vor

erschienen am 10.12.2016



Die SG Flensburg-Handewitt und die Rhein-Neckar Löwen haben im Titel-Dreikampf in der Handball-Bundesliga vorgelegt. Spitzenreiter Flensburg setzte sich bei Schlusslicht Bergischer HC mit 32:29 (15:14) durch führt die Liga mit 28:2 Zählern vor den punktgleichen Löwen an. Der Titelverteidiger gewann bei HBW Balingen-Weilstetten mit 33:28 (17:15). Rekordmeister THW Kiel (26:2 Punkte) will am Sonntag mit einem Sieg im Heimspiel gegen den SC Magdeburg nachziehen.

Flensburg und die Löwen hatten allerdings erheblich mehr Mühe als erwartet. Die SG führte in der 51. Minute lediglich mit einem Tor (26:25). Bester Flensburger Werfer vor 2542 Zuschauern war Rasmus Lauge Schmidt mit sieben Toren. Auch die Löwen mussten in Balingen bangen. In der 52. Minute verkürzten die Gastgeber auf 26:27. Gudjon Valur Sigurdsson erzielte acht Treffer für die Löwen.

Die TSV Hannover-Burgdorf (16:14) musste sich MT Melsungen mit 30:31 (18:15) geschlagen geben. Die HSG Wetzlar (16:14) wurde ihrer Favoritenrolle beim 33:25 (16:12) gegen den TVB Stuttgart gerecht. Der HC Erlangen setzte sich gegen Kellerkind HSC 2000 Coburg 26:24 (13:11) durch.

Am Samstagabend gastiert der Tabellenfünfte DHfK Leipzig bei Altmeister Frisch Auf Göppingen.