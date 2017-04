Flensburg verlängert mit Gottfridsson bis 2020

erschienen am 19.04.2017



Bundesliga-Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt hat den Vertrag des schwedischen Handball-Nationalspielers Jim Gottfridsson (24) vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2020 verlängert. Dies teilte SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke am Mittwoch am Rande des 32:25 (16:16)-Ligaerfolgs gegen den Bergischen HC mit. Rückraumspieler Gottfridsson spielt seit 2013 für die Flensburger und gewann mit dem Team unter anderem 2014 die Champions League.