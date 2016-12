Flensburg wieder ganz oben: "Spendiere mir ein Glas Wein"

erschienen am 04.12.2016



Die SG Flensburg-Handewitt steht wieder an der Spitze der Handball-Bundesliga. Das Team von Trainer Ljubomir Vranjes hatte am 14. Spieltag beim 30:23 (17:10) gegen GWD Minden keine Mühe und überholte den Nordrivalen THW Kiel. "Wir haben nun zwei Tage frei, und ich spendiere mir ein Glas Wein", sagte Vranjes.

Flensburg überholte aufgrund der besseren Tordifferenz den punktgleichen THW (26:2). Meister Rhein-Neckar Löwen zog mit einem 34:30 (18:13) gegen das Überraschungsteam TSV Hannover-Burgdorf nach und ist mit 24:2 Punkten weiter Tabellendritter. Die Mannheimer haben eine Partie weniger ausgetragen als Kiel und Flensburg.

Hinter dem Titelverteidiger festigten die Füchse Berlin den vierten Platz, ließen die Chance auf den zehnten Saisonsieg aber liegen. Das Team von Trainer Erlingur Richardsson kam zu einem 26:26 (14:13) bei Altmeister VfL Gummersbach. Berlin, das zwischenzeitlich klar führte (13:6/22. Minute), hat nun 20:6 Punkte auf dem Konto.

Der SC DHfK Leipzig, Team des Bundestrainer-Kandidaten Christian Prokop, gewann 30:26 (14:10) gegen die HSG Wetzlar und kletterte mit 17:11 Punkten auf Rang fünf. Bester Werfer der Gastgeber aus Sachsen war Lukas Binder mit zehn Toren.

Erfolgreichste Schützen bei Flensburg waren Holger Glandorf, Johan Jakobsson und Jakob Heinl mit je fünf Treffern, für Minden steuerte Aleksandar Svitlica sechs Tore bei. Nach ausgeglichener Anfangsphase hatte die SG Mitte der ersten Halbzeit die Kontrolle übernommen und ihren Vorsprung bis zur Pause komfortabel ausgebaut. Im zweiten Durchgang beschränkten sich die Gastgeber auf das Verwalten der Führung.

Im Kellerduell gab derweil der HSC 2000 Coburg durch ein 28:26 (11:12) die Rote Laterne an den unterlegenen Kontrahenten Bergischer HC ab.