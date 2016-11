Flugzeugabsturz über Medellín: Hoffenheim trauert um Matheus Biteco

erschienen am 29.11.2016



Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim trauert nach dem Flugzeugunglück vor der kolumbianischen Stadt Medellín um den früheren Gastspieler Matheus Biteco. "In Gedanken sind wir bei der Familie und den Freunden von Matheus sowie bei allen von der Katastrophe Betroffenen", schrieben die Kraichgauer in einem Statement.

Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler Biteco, der Anfang des Jahres ein Reha- und Aufbautraining bei der TSG absolviert und mit der U23 des Vereins trainiert hatte, war am Montagabend mit der Mannschaft des brasilianischen Fußballteams Chapecoense rund 50 Kilometer vor der kolumbianischen Stadt Medellín abgestürzt. Nach Informationen vom Dienstagabend starben neben Biteco 70 weitere Menschen.

Bitecos älterer Bruder Guilherme (22) hatte von 2013 bis 2016 in Hoffenheim unter Vertrag gestanden.