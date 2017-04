Flyers-Torwart Neuvirth auf dem Eis kollabiert

erschienen am 02.04.2017



Torwart Michal Neuvirth vom NHL-Klub Philadelphia Flyers ist im Spiel gegen die New Jersey Devils in seinem Gehäuse zusammengebrochen und musste mit einer Trage vom Eis gebracht werden. Der 29-jährige Tscheche wurde nach dem Vorfall zur Beobachtung ins Krankenhaus eingewiesen. "Wir haben ihn als Vorsichtsmaßnahme in die Klinik geschickt. Bisher sieht alles gut aus", sagte Flyers-Manager Ron Hextall. Am Sonntag durfte Neuvirth wieder nach Hause.

"Es ist natürlich echt beängstigend, wenn du siehst, wie dein Torhüter plötzlich kollabiert", sagte Angreifer Chris VandeVelde. Neuvirth war im ersten Drittel ohne Fremdeinwirkung rückwärts umgefallen und schien kurzzeitig bewusstlos gewesen zu sein. Der Goalie wurde bereits auf dem Eis medizinisch versorgt, bewegte nach kurzer Zeit wieder Arme und Beine und konnte sich aufsetzen. Die Partie wurde nach einer rund zehnminütigen Unterbrechung fortgesetzt, die Flyers gewannen 3:0.