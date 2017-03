Folger zufrieden - sein Chef nicht

Der Motorradpilot aus Schwindegg sammelt bei seinem Debüt in der Königsklasse sechs WM-Zähler. Doch in Katar war für den 23-Jährigen mehr möglich als Platz zehn.

erschienen am 27.03.2017



Losail. Bei den Tests vor der Saison hatte Jonas Folger aufhorchen lassen. Der deutsche Aufsteiger in die MotoGP-Klasse der Motorrad-WM hatte als Pilot des Kundenteams Tech3-Yamaha reihenweise Werkspiloten hinter sich gelassen. Auch Teamkollege Johann Zarco war nicht an die Zeiten des Bayern herangekommen. Doch als es am vergangenen Wochenende beim Auftakt-Grand-Prix ernst wurde, drehte sich das Blatt. "Jonas war nicht mehr der, den wir aus den Tests kannten", sagte sein Teamchef Hervé Poncharal gegenüber TV-Sender Eurosport.

Am Ende des Tages stand ein zehnter Platz für Folger zu Buche. Während sich der 23-Jährige mit seinem Debüt zufrieden zeigte, war Poncharal anderer Meinung: "Er hat nicht sein Potenzial abrufen können, hatte den wahrscheinlich schlechtesten Start seiner Karriere." Von Startplatz acht ins Rennen gegangen, wurde der einzige deutsche MotoGP-Pilot noch in der ersten Runde bis auf Rang 16 durchgereicht. "Jonas war seit Samstagabend sehr nervös", fand Poncharal einen Grund für die schwachen ersten Runden seines Schützlings und verwies auf die Regenschauer, die am Samstag zur Absage des Qualifikationstrainings und sonntags zum verspäteten Start führten.

"Die Situation am Start war sehr verwirrend", berichtete Folger. "Außerdem wollte ich nicht gleich bei der ersten Gelegenheit wegen eines dummen Fehlers negativ auffallen. Von dem her war ich wohl etwas zu zaghaft und etliche Jungs sind an mir vorbeigerauscht - ich war einfach zu langsam unterwegs." Stallrivale Zarco stürmte in der Anfangsphase hingegen vorneweg, stürzte aber auch, in Führung liegend. Weil Folger von Ausfällen profitierte und selbst in die Spur fand, konnte er noch um Rang acht kämpfen - fiel aber in der Schlussrunde wieder zwei Positionen zurück. "Ich denke, ich hätte in etwa um ein Top-6-Ergebnis kämpfen können", resümierte Folger. "Wir wissen das und wir wissen auch, dass wir den Speed dafür haben." In knapp zwei Wochen hat er in Argentinien die Chance, das im Rennen nachzuweisen. (sesi)