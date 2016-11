Formel 1: Die Cockpits für 2017

erschienen am 11.11.2016



Das Starterfeld in der Formel 1 für die kommende Saison nimmt immer konkrete Formen an: Der Däne Kevin Magnussen (24) ersetzt beim US-amerikanischen Haas-Rennstall den Mexikaner Esteban Gutierrez und wird Teamkollege des Franzosen Romain Grosjean (Frankreich), der dem Newcomer-Rennstall erhalten bleibt. Das teilte Haas am Freitag am Rande des Großen Preises von Brasilien mit.

Damit haben nun insgesamt neun der elf Teams ihre Personalplanungen für 2017 abgeschlossen, darunter die drei Top-Rennställe Mercedes, Ferrari und Red Bull Racing.

Gutierrez, der in seinem dritten Formel-1-Jahr vor dem vorletzten WM-Lauf noch ohne Punkt ist, kämpft damit unter anderem gegen Rookie Pascal Wehrlein (Worndorf/Vertrag bei Manor läuft aus) um eines der wenigen verbleibenden Cockpits für die kommende Saison.

Der Sport-Informations-Dienst (SID) blickt auf die Cockpits für das kommende Jahr, nur offiziell bestätigte Personalien werden dabei berücksichtigt:

Mercedes

Lewis Hamilton (31, England)

Nico Rosberg (31, Wiesbaden)

Red Bull

Daniel Ricciardo (27, Australien)

Max Verstappen (19, Niederlande)

Ferrari

Sebastian Vettel (29, Heppenheim)

Kimi Räikkönen (37, Finnland)

Force India

Sergio Pérez (26, Mexiko)

Esteban Ocon (20, Frankreich)

Williams

Valtteri Bottas (27, Finnland)

Lance Stroll (18, Kanada)

McLaren-Honda

Fernando Alonso (35, Spanien)

Stoffel Vandoorne (24, Belgien)

Toro Rosso

Daniil Kwjat (22, Russland)

Carlos Sainz Jr. (22, Spanien)

Haas

Romain Grosjean (30, Frankreich)

Kevin Magnussen (24, Dänemark)

Renault

Nico Hülkenberg (29, Emmerich)

Jolyon Palmer (25, Großbritannien)

Manor

-

-

Sauber

-

-