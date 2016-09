Formel 1: Entscheidung Ã¼ber Grand Prix in Deutschland fÃ¤llt wohl bis Mitte November

Formel 1: Entscheidung über Grand Prix in Deutschland fällt wohl bis Mitte November

erschienen am 29.09.2016



Die Entscheidung über eine mögliche Austragung des Grand Prix von Deutschland in der Formel-1-Saison 2017 auf dem Hockenheimring fällt voraussichtlich bis Mitte November. "In den nächsten Wochen" erwarte er Klarheit, sagte Hockenheimring-Geschäftsführer Georg Seiler dem SID. Im Moment gebe es "keinen neuen Verhandlungsstand, wir haben keinen Vertrag für 2017."

Der Hockenheimring werde als Ersatz für den Nürburgring nur dann einspringen, wenn durch die Austragung des Rennens kein finanzielles Risiko bestehe. "Es darf kein Minus herauskommen", sagte Seiler. Hockenheim hat mit den Formel-1-Machern einen gültigen Vertrag für 2018.

Zuvor hatte der internationale Automobil-Verband FIA am Mittwochabend den vorläufigen Kalender für die Formel-1-Saison 2017 präsentiert. Als Gastgeber des Deutschland-Grand-Prix am 30. Juli ist nicht wie turnusmäßig eigentlich üblich der Nürburgring angesetzt, sondern wie seit 2008 ausschließlich in geraden Jahren der Hockenheimring - allerdings nur unter Vorbehalt.

Um das Rennen in Deutschland 2017 zu retten, wird offenbar auch über ein ungewöhnliches Konstrukt verhandelt: Demnach könnte Formel-1-Promoter Bernie Ecclestone 2017 auf dem Hockenheimring selber als Veranstalter auftreten und die Strecke für das Wochenende mieten. Dann würde der Brite das wirtschaftliche Risiko tragen.

2015 war der Große Preis von Deutschland ausgefallen, weil die Betreiber des Nürburgrings nicht die geforderte Antrittsgage zahlen wollten.

Der vorläufige Formel-1-Rennkalender 2017:

26. März Melbourne (Australien)

9. April Shanghai (China)

16. April Sakhir (Bahrain)

30. April Sotschi (Russland)

14. Mai Barcelona (Spanien)

28. Mai Monte Carlo (Monaco)

11. Juni Montréal (Kanada)*

18. Juni Baku (Aserbaidschan)

2. Juli Spielberg (Österreich)

9. Juli Silverstone (Großbritannien)

23. Juli Budapest (Ungarn)

30. Juli Hockenheim (Deutschland)*

27. August Spa-Francorchamps (Belgien)

3. September Monza (Italien)

17. September Sepang (Malaysia)

1. Oktober Singapur (Singapur)

8. Oktober Suzuka (Japan)

22. Oktober Austin (USA)

5. November Mexiko City (Mexiko)

12. November Sao Paulo (Brasilien)*

26. November Abu Dhabi (Vereinige Arabische Emirate)

* noch nicht bestätigt