Formel 1: Force India fährt 2017 in Pink

erschienen am 14.03.2017



Der Formel-1-Rennstall Force India wird in dieser Saison für besondere Aufmerksamkeit sorgen: Sergio Perez (Mexiko/27) und Esteban Ocon (Frankreich/20) fahren ab sofort ein knallpinkes Auto. Das Team des exzentrischen Eigners Vijay Mallya gab die neue und spektakuläre Lackierung des VJM10 am Dienstag bekannt. Damit wird das Mittelfeld-Team immerhin optisch ab dem Saisonstart am 26. März in Australien Akzente setzen.

Die Boliden erhalten "ein lebendiges neues Farbschema mit einem klaren matten Finish", sagte Mallya über die ungewohnte Farbgebung, die offiziell als "rosa, magenta und silber" bezeichnet wird. Perez und Ocon, Nachfolger des zu Renault abgewanderten Nico Hülkenberg aus Emmerich, erhalten zudem pinke Helme.

Hintergrund ist die Partnerschaft mit dem neuen Sponsor BWT, einem Unternehmen für Wassertechnologie. Schon McLaren hatte zuletzt mit seiner Lackierung überrascht: Ex-Weltmeister Fernando Alonso aus Spanien fährt dieses Jahr in Orange. Damit wird das Fahrerfeld in diesem Jahr sehr bunt: Ferrari fährt traditionell in Rot, Renault setzt auf ein sattes Gelb.