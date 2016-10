Formel 1: Hamilton holt Pole in Mexiko vor Rosberg

erschienen am 29.10.2016



Weltmeister Lewis Hamilton startet von der Pole Position in den Großen Preis von Mexiko in Mexiko-Stadt (Sonntag, 20.00 Uhr MESZ/RTL und Sky). In 1:18,704 Minuten lag der Mercedes-Pilot im Qualifying vor seinem Teamkollegen Nico Rosberg (1:18,958) und dem Red-Bull-Duo Max Verstappen (1:19,054) und Daniel Ricciardo (1:19,133).

Fünfter ist Nico Hülkenberg im Force India (1:19,330), der damit noch vor den beiden Ferrari mit Kimi Räikkönen (1:19,376) und Sebastian Vettel (1:19,381) steht. Pascal Wehrlein im Manor-Mercedes folgt auf dem 16. Platz und liegt damit erneut vor seinem französischen Teamkollegen Esteban Ocon auf Position 20.

"Es ist immer ein harter Kampf, wenn man versucht, die perfekte Runde hinzukriegen", sagte Hamilton nach seiner zehnten Pole in dieser Saison: "Ich werde im Rennen versuchen, meinen Job zu machen, so wie ich es am letzten Sonntag in Austin gemacht habe." Vorjahressieger Rosberg, der seine Bestzeit in der allerletzten Runde fuhr, wies einmal mehr darauf hin, dass "die Pole Position nicht alles ist. Ich habe immer noch alle Chancen, das Rennen zu gewinnen."

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel war sichtlich enttäuscht über seine Platzierung. "Wir haben viel probiert, aber alles, was wir probiert haben, hat nicht funktioniert", sagte er bei Sky: "Das ist sehr bitter, zumal ich glaube, dass unser Auto besser als Platz sechs oder sieben ist."