Formel 1: RTL mit bester Quote seit über drei Jahren

erschienen am 14.11.2016



Das Chaosrennen in Brasilien hat dem Kölner Privatsender RTL die beste Einschaltquote in der Formel 1 seit mehr als drei Jahren beschert. Den Mercedes-Doppelsieg durch Lewis Hamilton und Nico Rosberg beim nach Regenunterbrechungen über drei Stunden langen vorletzten WM-Lauf sahen im Schnitt 6,83 Millionen Zuschauer. Mehr waren es zuletzt beim Monaco-Grand-Prix im Mai 2013 mit 7,45 Millionen.

Der durchschnittliche Marktanteil lag bei 24,2 Prozent. In der Spitze verfolgten das Rennen am Sonntag 7,98 Millionen Zuschauer.