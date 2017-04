Formel 1: Vettel holt Pole Position in Russland vor Räikkönen

erschienen am 29.04.2017



Ferrari-Pilot Sebastian Vettel (Heppenheim) hat seine erste Pole Position seit anderthalb Jahren eingefahren und startet vom ersten Platz in den Großen Preis von Russland. Der WM-Spitzenreiter setzte sich im Qualifying in Sotschi vor seinem Teamkollegen Kimi Räikkönen (Finnland) und den beiden Mercedes-Piloten Valtteri Bottas (Finnland) und Lewis Hamilton (Großbritannien) durch. Erstmals seit Frankreich 2008 stehen wieder beide Ferrari in der ersten Startreihe.

"Ich bin heute sehr glücklich, aber wir bleiben mit beiden Beinen auf dem Boden", sgte Ferrari-Teamchef Maurizio Arrivabene bei Sky: "Die Spannung war sehr, sehr groß, jetzt bereiten wir uns auf das Rennen vor."

Im Rennen am Sonntag (14.00 Uhr/RTL und Sky) startet Renault-Pilot Nico Hülkenberg (Emmerich) vom achten Platz. Pascal Wehrlein (Worndorf) belegte im Sauber nur Position 18. Vettel hatte im September 2015 in Singapur die bis dato letzte Ferrari-Pole eingefahren.