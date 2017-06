Formel 1: Vettel in Montréal im Training vor Räikkönen und Hamilton

erschienen am 10.06.2017



Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim) hat seine Siegambitionen beim Großen Preis von Kanada untermauert. Der WM-Spitzenreiter im Ferrari drehte im dritten freien Training in 1:12,572 Minuten die mit Abstand schnellste Runde und landete in Montréal mit fast drei Zehntelsekunden vor Teamkollege Kimi Räikkönen (Finnland/1:12,864).

Dauerrivale Lewis Hamilton (Großbritannien/1:12,926) musste sich im Mercedes vor Red-Bull-Pilot Max Verstappen (Niederlande/1:12,965) mit dem dritten Rang zufriedengeben. Valtteri Bottas (Finnland/1:13,210) wurde im zweiten Silberpfeil Fünfter. Direkt dahinter schaffte es Nico Hülkenberg (Emmerich/1:13,493) im Renault auf Platz sechs.

Im Rennen am Sonntag (20.00 Uhr/RTL und Sky) wird erneut ein packendes Duell der Mehrfach-Weltmeister Hamilton und Vettel erwartet. Vor dem siebten von 20 Saisonläufen führt Vettel (129 Punkte) in der Gesamtwertung mit 25 Zählern vor Hamilton (104), den dritten Platz belegt Bottas (75).

Pascal Wehrlein (Worndorf), der nach seinem Unfall in Monaco wieder fit ist, belegte im Sauber mit knapp zweieinhalb Sekunden Rückstand auf die Spitze den 20. und damit letzten Rang.