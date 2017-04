Formel 1: Vettel nach Safety-Car-Phase in Führung

erschienen am 16.04.2017



Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim) hat beim Großen Preis von Bahrain die Führung übernommen. Der Ferrari-Star, der bereits nach der elften von 57 Runden seinen ersten Reifenwechsel eingelegt hatte, übernahm in Runde 13 in einer Safety-Car-Phase die Führung vor dem vorherigen Spitzenreiter Valtteri Bottas (Finnland/Mercedes) und seinem WM-Rivalen Lewis Hamilton (England/Mercedes).

Auslöser der Safety-Car-Phase war ein Crash zwischen Neuling Lance Stroll (Kanada/Williams) und dem Spanier Carlos Sainz junior (Toro Rosso).

Der Niederländer Max Verstappen (Niederlande) war nach zwölf Runden mit Bremsdefekt ausgeschieden.