Formel 1: Weltmeister Rosberg besucht Mercedes in Barcelona

erschienen am 01.03.2017



Weltmeister Nico Rosberg hat seinem ehemaligen Rennstall Mercedes bei den Formel-1-Testfahrten in Barcelona einen Besuch abgestattet. Der 31-Jährige plauschte am Mittwochmorgen in der Teamgarage unter anderem kurz mit seinem Nachfolger Valtteri Bottas (Finnland), warf an seinem ehemaligen Arbeitsplatz einen genauen Blick auf die neuen Autos und schrieb für die Fans Autogramme.

"Das Auto sieht nach den Regeländerungen absolut monströs aus, und die Fahrer sind schon ganz aufgeregt. Es ist cool, hier zu sein und einfach ein bisschen rumzulaufen", sagte Rosberg. Selbst drehte er mit dem Handy in der Garage auch ein kurzes Video, das später via Instagram und Twitter veröffentlicht wurde.

Der 23-malige Grand-Prix-Sieger Rosberg war nach dem Gewinn seines ersten WM-Titels im Dezember überraschend zurückgetreten.