Formel 1 bis 2025 in Russland

erschienen am 28.02.2017



Die Formel 1 wird noch mindestens bis zum Jahr 2025 in Russland Station machen. Der ursprünglich bis 2021 laufende Vertrag wurde um vier weitere Jahre verlängert. Das bestätigten die Veranstalter der französischen Nachrichtenagentur AFP am Dienstag. Der Große Preis von Russland wird seit 2014 im Schwarzmeerort Sotschi ausgetragen und soll weiter in der Olympiastadt durchgeführt werden.