Formel 1 in Japan: Rosberg Schnellster am ersten Trainingstag

erschienen am 07.10.2016



WM-Spitzenreiter Nico Rosberg war am ersten Trainingstag zum Großen Preis von Japan in beiden Durchgängen der Schnellste. In 1:32,250 Minuten fuhr der gebürtige Wiesbadener Tagesbestzeit und distanzierte seinen zweitplatzierten Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton vorerst um sieben Hundertstelsekunden. Gewinnt Rosberg das Rennen am Sonntag (07.00 Uhr MESZ/RTL und Sky), kann Hamilton nicht mehr aus eigener Kraft zum dritten Mal nacheinander Formel-1-Weltmeister werden.

Beim ersten Kräftemessen in Suzuka hatte die Konkurrenz einen deutlichen Rückstand auf Mercedes. Als erster Verfolger etablierte sich zunächst Ferrari mit Ex-Weltmeister Kimi Räikkönen auf Platz drei. Vierter wurde der beste Red Bull mit Youngster Max Verstappen vor dem viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel, der seinen Ferrari auf Platz fünf stellte.

Gar nicht zurecht kam am Freitag Malaysia-Sieger Daniel Ricciardo im Red Bull, der in der Addition beider Trainingsläufe nur Elfter wurde. Siebter ist Nico Hülkenberg im Force-India-Mercedes, 20. Pascal Wehrlein im Manor-Mercedes.