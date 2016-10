Formel 1 in Japan: Rosberg Schnellster im ersten Training

erschienen am 07.10.2016



WM-Spitzenreiter Nico Rosberg war im ersten freien Training zum Großen Preis von Japan der Schnellste. In 1:32,4 Minuten distanzierte er seinen zweitplatzierten Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton vorerst um zwei Zehntelsekunden. Gewinnt Rosberg das Rennen am Sonntag (07.00 Uhr MESZ/RTL und Sky), kann Hamilton nicht mehr aus eigener Kraft zum dritten Mal nacheinander Formel-1-Weltmeister werden.

Beim ersten Kräftemessen in Suzuka hatte die Konkurrenz einen deutlichen Rückstand auf Mercedes. Als erster Verfolger etablierte sich zunächst Ferrari, Sebastian Vettel (+1,1 Sekunden) und Kimi Räikkönen (+1,4) landeten auf den Plätzen drei und vier. Red Bull mit Malaysia-Sieger Daniel Ricciardo (+1,7) und Max Verstappen (+1,9) auf den Positionen fünf und sechs blieb ein wenig hinter den Erwartungen, nutzte das erste Training aber auch zu ausführlichen Aerodynamik-Tests.

Das zweite freie Training auf der anspruchsvollen Strecke mit ihren vielen schnellen Kurven beginnt um 7.00 Uhr MESZ.