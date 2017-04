Formel 3: Schumacher auch im zweiten Qualifying im Mittelfeld

erschienen am 14.04.2017



Mick Schumacher hat auch im zweiten Qualifying beim Formel-3-Saisonauftakt in Silverstone Plätze im Mittelfeld belegt. Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher sicherte sich den neunten Startplatz für das zweite Rennen am Samstag (12.00 Uhr MESZ) und den zehnten für den dritten Lauf am Ostersonntag (10.00 Uhr/beide n-tv).

Zur Spitze fehlte dem 18-Jährigen erneut eine gute halbe Sekunde. Die beiden Poles schnappte sich der Brite Callum Ilott, der wie Schumacher für das italienische Prema Powerteam fährt und konstant schnell unterwegs war. Für die Startreihenfolge des dritten Rennens ist die zweitbeste Zeit des Qualifyings maßgeblich.

Nach den beiden Qualifyings wird es für den Formel-Nachwuchs noch am Karfreitag ernst. Um 16.55 Uhr (n-tv) beginnt das erste Saisonrennen, das Schumacher als Zwölfter in Angriff nehmen wird. Gefahren werden jeweils 33 Minuten und eine zusätzliche Runde.

Schumacher, im vergangenen Jahr Vizemeister der italienischen und der ADAC Formel 4, legt den Fokus in seinem Formel-3-Premierenjahr auf die Rookiewertung. In dieser Kategorie ist bislang Lando Norris das Maß der Dinge.